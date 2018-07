Luan despista sobre possível volta de Cuca ao Atlético-MG e 'pede' Guardiola A saída de Levir Culpi na semana passada e a impossibilidade de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro fazem com que a cabeça de todos no Atlético-MG já esteja em 2016. A expectativa agora é para a contratação do novo treinador, e os nomes de Muricy Ramalho e Cuca são os mais comentados. Sobre um possível retorno do campeão da Libertadores com o time mineiro em 2013, Luan despistou.