Luan diz confiar em permanência do Vasco na Série A: 'Estou convicto disso' Não falta confiança ao time do Vasco. Depois de declarações otimistas do técnico Jorginho e da diretoria, foi a vez do zagueiro Luan mostrar toda sua convicção de que o time não será rebaixado no Brasileirão, assim como aconteceu em 2013, quando ele fazia parte do grupo.