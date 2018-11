Luan diz que Atlético-MG 'tem que vencer de qualquer jeito' o Palmeiras

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG terá pela frente neste domingo o líder Palmeiras, no Independência, pela 33.ª rodada. Estacionado nos 46 pontos, a equipe já vê ameaçada uma vaga que parecia certa na próxima Libertadores. Para sair da péssima fase, o atacante Luan considerou que é necessário "vencer de qualquer jeito" no fim de semana.

"A única forma de virar esse jogo é vencer no domingo", declarou nesta quarta-feira. "É mudar essa energia, começar isso no domingo para buscar nosso objetivo de ir para a Libertadores. É isso que nos resta. Não importa se é o Palmeiras que vem aqui, que é o líder. A gente tem que focar e vencer de qualquer jeito."

O Atlético-MG venceu apenas um dos últimos oito jogos, sendo que nos cinco mais recentes marcou apenas um gol. Com 46 pontos, a equipe tem o mesmo número do Santos, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. Em busca da recuperação, Luan considerou fundamental a união do grupo.

"Temos que nos fechar mais e, na hora que chegar lá dentro, pegar mais o adversário, não deixar a equipe deles jogar na nossa casa. Tem que ser assim contra o Palmeiras. Tem que voltar o espírito do Atlético-MG em casa, um time que ataca bastante, pressiona o adversário. Isso vai ser importante para a gente vencer essa partida. A pressão é muito grande, mas é assim, esse desafio que nos fortalece e nos deixa motivados para vencer", afirmou.

Nesta quarta-feira, o técnico Levir Culpi comandou o primeiro treino com bola da semana, mas não indicou a escalação para o fim de semana. O desfalque certo é Matheus Galdezani, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Patric e o próprio Luan voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.