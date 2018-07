Luan diz que Grêmio precisa manter mesmo esquema contra o Real

O Grêmio não vai mudar sua forma de atuar na decisão do Mundial de Clubes, neste sábado, diante do Real Madrid. Pelo menos foi o que disse o atacante Luan em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

+ Antes de 'jogo da vida', Renato reafirma ter sido melhor que Cristiano Ronaldo

"Tem que ser da maneira que foi o ano todo. Não adianta chegar agora e por ser uma final de Mundial querer mudar. Temos que fazer o que temos feito", disse o jogador, que é o destaque da equipe gaúcha.

O favoritismo do Real Madrid não incomoda o atacante gremista. "Espero que a gente entre focado, com muita vontade. Não precisamos falar das qualidades do Real Madrid."

Luan não quis revelar se o técnico Renato Gaúcho armou alguma novidade para a decisão. "A gente assiste a vários vídeos e tenta ver uma brecha, mas a comissão vai passar tudo para a gente onde pode ser o nosso ponto forte."

Questionado se o jogador vai atuar na Europa em 2018, Luan preferiu falar da final. "Minha preocupação é toda com o jogo de amanhã. O restante fica para depois."