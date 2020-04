Luan, do São Paulo, entrega cestas básicas para moradores do bairro onde nasceu

A pandemia do novo coronavírus está gerando dificuldades para muitas famílias. Pensando nisso, o volante Luan, do São Paulo, resolveu fazer uma ação para tentar diminuir as consequências desse período e ajudar as pessoas a passarem uma Páscoa sem fome.

Neste fim de semana, o jovem jogador doou 100 cestas básicas no Morro Doce, bairro do distrito de Anhanguera, na zona norte da São Paulo, onde nasceu e viveu sua infância e parte da adolescência.

Luan foi pessoalmente ajudar na entrega das cestas básicas. Ao lado de amigos e familiares, o jogador da equipe paulista foi de casa em casa, tomando cuidado com a higiene e seguindo os protocolos das autoridades de saúde.

"Todo mundos sabe da minha origem humilde. Lutei muito para chegar onde estou e jamais me esquecerei do meu bairro e das pessoas que sempre me deram força e me apoiaram na vida. Espero que essa minha pequena ajuda possa amenizar um pouco esse momento tão difícil que todos estamos vivendo aqui no Morro Doce", afirmou.

Luan, assim como o resto do elenco e comissão técnica do São Paulo, segue treinando em casa desde a suspensão dos jogos e das atividades no CT da Barra Funda em razão da covid-19. O volante, revelado nas categorias de base do clube, já disputou 44 jogos pelo time profissional.