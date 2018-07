Luan é a novidade da lista de relacionados do Atlético-MG para enfrentar o Santos

O atacante Luan é a principal novidade na lista de 20 jogadores relacionados pelo técnico Oswaldo de Oliveira para a partida contra o Santos, neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta - que não atua desde a derrota para o Vitória, em Belo Horizonte, no dia 24 de setembro - retorna de uma contusão muscular, mas não foi confirmado entre os titulares.

+ Oswaldo repete Cazares titular e aguarda Adilson

O treinador ressaltou a dificuldade que enfrentará diante da equipe santista, mas também demonstrou confiança no crescimento que o time atleticano tem apresentado desde a sua chegada e na conquista de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Nossa semana de treinamento foi excelente, a rapaziada tem respondido de forma unânime, vejo no semblante de todos eles uma vontade muito grande de acertar e transformar bons jogos em bons resultados. Então, acho que isso aumentará muito a qualidade desse jogo de amanhã (sábado)", projetou Oswaldo de Oliveira.

O comandante do time mineiro encerrou a preparação para o duelo na Baixada Santista nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Oswaldo de Oliveira também confirmou a presença do meia equatoriano Cazares entre os titulares.

O Atlético Mineiro ocupa a 10.ª posição no Brasileirão com 42 pontos, cinco atrás do Flamengo, clube que fecha o G7, grupo das equipes que hoje teriam vaga assegurada na Libertadores em 2018.

Confira a relação dos 20 jogadores atleticanos para o jogo na Vila Belmiro:

Goleiros - Victor e Cleiton

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos e Mansur

Zagueiros - Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Volantes - Roger Bernardo, Adílson, Elias e Yago

Meias - Cazares, Otero e Valdívia

Atacantes - Robinho, Luan, Fred e Rafael Moura