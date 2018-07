Luan e Daniel Carvalho são relacionados no Palmeiras

Luan não treina desde terça-feira. Com dores no pé esquerdo, ele não participou do jogo-treino contra o Red Bull, na quarta, nem dos treinamentos dos dias seguintes. Na manhã deste sábado, enquanto o resto do elenco participava de uma atividade tática e, depois, de um rachão, o atacante fazia fortalecimento muscular. Mesmo assim está relacionado para o primeiro jogo do ano.

Já Daniel Carvalho, último a chegar ao elenco, teve pré-temporada menor que o restante do grupo e a tendência é que ainda não estreasse contra o Bragantino. Sem Pedro Carmona, porém, Felipão teve que recorrer ao reforço vindo do Atlético-MG. O atacante Vinícius e o volante João Vitor, que se recuperam de torções no tornozelo esquerdo, também não jogam, assim como Deola, que cumpre suspensão. Já o zagueiro paraguaio Adalberto Román só deverá ser liberado para a partida do meio de semana, diante da Portuguesa. Diante de tantos desfalques, de todo o elenco só o zagueiro Wellington, vindo da base, ficou de fora da lista por opção técnica.

De acordo com o Palmeiras, Pedro Carmona negocia sua transferência para o futebol japonês. "Se tiver acerto financeiro entre as partes envolvidas em reunião que acontecerá no início da próxima semana, o meia poderá ser negociado", diz o clube.

Contratado em setembro passado, Carmona deixaria o Palmeiras tendo participado de apenas três jogos oficiais pelo clube. Ele foi o destaque da equipe no amistoso contra o Ajax, sábado passado, entrando no segundo tempo e fazendo o gol da vitória.

Confira a lista dos 19 jogadores relacionados:

Goleiros - Bruno e Raphael.

Laterais - Cicinho, Juninho e Gerley.

Zagueiros - Henrique, Leandro Amaro e Maurício Ramos.

Volantes - Márcio Araújo, Marcos Assunção e Chico.

Meias - Valdivia, Daniel Carvalho, Tinga e Patrik.

Atacantes - Ricardo Bueno, Maikon Leite, Luan e Fernandão.