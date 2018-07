Luan e Guilherme são poupados no treino do Atlético-MG

MARRAKESH - Os atacantes Luan e Guilherme foram os desfalques do terceiro dia de treinos do Atlético-MG na cidade de Marrakesh, no Marrocos, país onde a equipe disputará o Mundial de Clubes. Os jogadores sentiram pequenos problemas físicos e foram poupados, mas não preocupam para a estreia da próxima quarta-feira.

Luan ainda sente dores por conta de uma pancada na costela sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Vitória. O jogador vinha sendo titular do Atlético-MG na reta final da competição, mas o retorno de Ronaldinho Gaúcho deve fazer com que ele perca a vaga para Fernandinho.

Já o reserva Guilherme havia deixado a atividade de quinta com dores musculares, voltou a senti-las e, por isso, ficou com o fisioterapeuta Rômulo Frank. Os dois jogadores não participaram do treinamento técnico promovido por Cuca e pelo preparador físico Carlinhos Neves.

Campeão da Libertadores, o Atlético-MG segue se habituando ao clima do Marrocos. Na próxima quarta-feira, a equipe estreia no Mundial diante do vencedor do duelo entre Raja Casablanca e Monterrey. Se passar da semifinal, deve ter o poderoso Bayern de Munique pela frente na decisão.