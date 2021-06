Luan e Liziero devem reforçar São Paulo no duelo de domingo contra o Atlético-MG

Luan e Liziero devem reforçar o time do São Paulo no duelo de domingo contra o Atlético-MG, às 16 horas, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas participaram do treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, sob orientação do técnico Hernán Crespo.

Liziero, que esteve a serviço da seleção olímpica, na Sérvia, treinou normalmente tanto na parte técnica como tática. Já Luan fez tratamento de lesão, ao lado de Daniel Alves e Martín Benítez. Os dois últimos não vão atuar em Belo Horizonte.

Nas demais posições, Crespo deverá contar com seus titulares. Antes de definir a escalação, o técnico argentino ainda vai orientar mais um treino neste sábado pela manhã, antes da viagem para Minas Gerais. A formação provável deverá ter: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder).

O São Paulo ainda busca a primeira vitória no Brasileirão, após empatar, no Morumbi, por 0 a 0, diante do Fluminense e depois perder para o Atlético-GO, em Goiânia, por 2 a 0.