Luan e Marcelo Oliveira retornam ao Grêmio em reapresentação do elenco

O técnico Roger Machado contou com dois reforços na reapresentação do elenco do Grêmio, nesta segunda-feira, já pensando no jogo contra a Chapecoense, na quarta. E pode ter mais jogadores à disposição nos próximos dias.

O atacante Luan, que cumpriu suspensão no fim de semana, e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, recuperado de lesão, treinaram normalmente nesta segunda, na reapresentação após o empate com o Fluminense por 1 a 1, no sábado.

Não serão os únicos reforços para quarta. O atacante Negueba, que fez sua estreia no treino, só depende da regularização no Boletim Informativo Diário da CBF para poder entrar em campo na noite de quarta.

Além dele, o goleiro Marcelo Grohe e o volante Walace poderão estar à disposição de Roger Machado. Eles voltam ao Brasil nesta terça após a eliminação precoce da seleção brasileira na Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

No treino desta segunda, o técnico contou apenas com os reservas no gramado. Os titulares fizeram somente trabalho regenerativo na academia. Nesta terça, Roger Machado deve definir quem será o substituto de Maicon, suspenso. Jaílson é o favorito para ocupar esta vaga.

Também estarão de fora da partida desta quarta o volante Ramiro, suspenso, o atacante Miller Bolaños, ainda defendendo o Equador na Copa América, e os atacantes Henrique Almeida e Pedro Rocha, ambos lesionados.