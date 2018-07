Luan e Michel desfalcam o Grêmio para duelo com o Vitória no Brasileirão

O Grêmio terá dois importantes desfalques para enfrentar o Vitória no Barradão, em Salvador, quarta-feira, às 19h30, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro: o atacante Luan e o volante Michel, que sequer foram relacionados nesta terça-feira para o confronto. Principal nome do time na boa campanha desta temporada, Luan será poupado após sentir a desgastante sequência de jogos nas últimas semanas, que incluiu partidas pela Copa do Brasil e Libertadores, além do próprio Brasileirão.

Outro titular descartado para o duelo é Michel, devido a uma virose. Também estão fora os meia-atacantes Lincoln, liberado para acompanhar o nascimento de seu filho, e Miller Bolaños, com dores no púbis.

A boa notícia fica pelo retorno de Maicon. Recuperado de contusão, ele foi relacionado nesta terça-feira e pode ser o substituto de Michel. Outro que voltou a treinar normalmente foi o meia argentino Gastón Fernandez. Porém, ele acabou não sendo incluído na lista.

Enquanto os reservas fizeram nesta terça-feira uma movimentação sob o comando do técnico Renato Gaúcho, em um trabalho de aproximação e de finalizações, os titulares ficaram na academia e na piscina, sequer aparecendo no gramado.

Confira a lista de jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi.

Laterais: Edílson, Cortez, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Rafael Thyere, Bressan e Bruno Rodrigo.

Volantes: Arthur, Maicon, Jailson, Kaio e Machado.

Meias: Ramiro e Lima.

Atacantes: Lucas Barrios, Pedro Rocha, Everton e Fernandinho.