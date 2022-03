Luan e Patrick treinam e podem reforçar o São Paulo no clássico com o Corinthians

O volante Luan e o meia Patrick treinaram com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira e podem ser novidade na lista de relacionados do time para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela 10ª rodada do Paulistão.

Luan não entra em campo desde outubro do ano passado, no empate em 0 a 0 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, e tratava de dores musculares. Já Patrick, que chegou ao clube neste ano, se lesionou em um treino no início de fevereiro e fez apenas dois jogos. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e pode ser outra novidade.

Leia Também Filha de ex-jogador do São Paulo se destaca na patinação de velocidade

Enquanto pode ganhar dois jogadores, o técnico Rogério Ceni deve ter cinco desfalques contra o Corinthians. O goleiro Jandrei e o atacante Nikão testaram positivo para a covid-19 e estão isolados, cumprindo protocolo médico. Já o zagueiro Diego Costa, o lateral-direito Igor Vinícius e o meia Alisson foram baixas na última partida e estão em processo de recuperação com os fisioterapeutas do clube.

O São Paulo deve ir a campo no clássico com: Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Marquinhos e Calleri.

A equipe de Rogério Ceni está na liderança do Grupo B, com 14 pontos, empatada com o São Bernardo, e pode garantir a classificação à próxima fase caso derrote o Corinthians, e a Ferroviária, terceira colocada com quatro pontos a menos, perca para o Santos.