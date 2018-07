Luan é punido no STJD e desfalca Palmeiras no domingo

SÃO PAULO - O Palmeiras ganhou outro desfalque para enfrentar o Atlético-GO, domingo, 22, no Pacaembu. Em julgamento de recurso da procuradoria, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou mais um jogo de suspensão ao atacante Luan, impedindo que ele jogue nesta 37ª rodada do Brasileirão.

Luan tinha sido suspenso por três jogos pela expulsão no clássico contra o Corinthians, realizado no dia 16 de setembro, mas a procuradoria do STJD achou a pena pequena e entrou com recurso. Depois, o Palmeiras ainda acabou conseguindo um efeito suspensivo e ele cumpriu apenas duas partidas.

Nesta quinta-feira, porém, o julgamento do recurso no Pleno do STJD definiu que a pena é mesmo de três jogos. Assim, Luan ainda tem mais um a cumprir, tornando-se o 12º desfalque confirmado do Palmeiras para domingo - Barcos, Márcio Araújo, Román, Tiago Real, Wesley, João Denoni, Henrique, Valdivia, Daniel Carvalho, Leandro e Fernandinho são as outras ausências certas do time.

Ainda naquele clássico com o Corinthians, o Palmeiras foi punido com a perda de quatro jogos de mando por causa das confusões provocadas por seus torcedores. A procuradoria também entrou com recurso nesse caso, pedindo mais rigor, mas a pena foi mantida nesta quinta-feira pelo STJD - como já foi cumprida nas rodadas anteriores, o confronto com o Atlético-GO no domingo será mesmo no Pacaembu.

Agora, o Palmeiras se prepara para enfrentar outro julgamento complicado no STJD. Nesta sexta-feira, o clube será julgado pela briga de seus torcedores com a polícia durante o jogo contra o Botafogo, no dia 4 de novembro, em Araraquara (SP). E corre o risco de perder até 20 partidas de mando.