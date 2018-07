Luan é vetado e Fábio Santos e Erazo são dúvidas no Atlético-MG para a final

O Atlético-MG não poderá contar com Luan na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o meia-atacante foi vetado pelo departamento médico por conta de um problema muscular e se tornou uma nova dor de cabeça para o técnico Marcelo Oliveira às vésperas do confronto com o Grêmio, quarta às 21h45, no Mineirão.

A baixa de Luan foi confirmada nesta segunda pelo Atlético-MG, um dia depois de ele reclamar de dores durante o treinamento. O ano de 2016 definitivamente será um para o meia-atacante esquecer, tamanha a sequência de lesões, que o fez perder boa parte das partidas do clube na temporada.

Mas a lista de problemas no Atlético-MG pode ser ainda maior. Além de Luan, o treino desta segunda-feira, no Mineirão, não contou com o lateral Fábio Santos e o zagueiro Erazo. O venezuelano Otero é outra dúvida.

Fábio Santos também reclamou de dores musculares após o treino de domingo e deverá ser reavaliado nesta terça. Já Erazo sente dores no tornozelo direito, enquanto Otero sofreu um problema ligamentar no joelho a serviço da seleção de seu país e pode até perder os dois jogos da decisão.

Sem nenhum deles, o Atlético-MG treinou com os portões fechados nesta segunda, no palco da decisão, sob olhares do presidente Daniel Nepomuceno. Marcelo Oliveira não deu qualquer pista da escalação que vai a campo na quarta. A equipe encerrará a preparação para a decisão na terça, na Cidade do Galo.