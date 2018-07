Luan elogia diretoria do Vasco e promete voltar em coletiva de despedida do clube

O zagueiro Luan, negociado com o Palmeiras, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio, para se despedir dos companheiros, comissão técnica, diretoria e também dos torcedores do Vasco. Confirmado no clube paulista, após a realização de exames médicos, o jogador falou com carinho do time de São Januário e prometeu voltar um dia.

"Agradeço todos os funcionários do clube também. É difícil esse momento, o Vasco é minha casa e sempre vai ser. Vocês me recebam bem quando eu voltar aqui. Saio sem ter brigado com ninguém, sem divergência com ninguém", afirmou Luan.

Apesar das palavras de gratidão pelo antigo clube, o zagueiro revelou que está motivado pela possibilidade de jogar no atual campeão brasileiro e considerado por muitos como o melhor elenco do Brasil.

"A coisa ficou um pouco mais quente em um, dois dias para cá (a negociação com o Palmeiras). Dormi mal. É normal, estou saindo da minha casa, indo para uma nova, onde sei que vou construir uma nova família. Palmeiras é um grande clube, o Vasco também. O que pesou foi o plano de carreira. A decisão foi conjunta", completou Luan.

O contrato do zagueiro com o Palmeiras deverá ser assinado nos próximos dias. A negociação de Luan - integrante da seleção brasileira medalha de ouro no Rio-2016 - deverá render R$ 10 milhões ao Vasco, que tem 55% dos direitos federativos do atleta.