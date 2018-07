Luan elogia o Atlético-GO, mas garante: 'Vasco será campeão da Série B'

O Vasco terá confronto importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. Em São Januário, o líder da competição recebe justamente o segundo colocado, Atlético-GO. O zagueiro Luan reconheceu a qualidade do adversário, de quem o time carioca já perdeu no primeiro turno, mas garantiu: "Seremos campeões da Série B".

"Queremos jogar e vencer todos os jogos que temos pela frente, até mesmo para entrarmos de férias tranquilos, sabendo que demos o nosso melhor na temporada. É claro que é preciso respeitar os outros adversários, até porque não somos os únicos que possuem objetivo de título ou acesso. Estamos com muita vontade e não queremos dar chance para ninguém. A obrigação de ganhar a Série B é nossa e temos essa consciência. Nós vamos ser campeões e subir o mais rápido possível para a Série A", disse nesta sexta.

O Vasco lidera a Série B com 48 pontos, mesmo número do Atlético-GO, mas com vantagem no número de vitórias. No primeiro turno, pela oitava rodada, os goianos levaram a melhor e venceram por 2 a 1, encerrando uma invencibilidade de 34 jogos do time carioca na ocasião.

"É uma equipe de qualidade, com jogadores que já jogaram em times de Série A. O Atlético está fazendo um boa campanha e brigando diretamente conosco pela liderança. Então, iremos buscar fazer um grande jogo para vencer e abrir novamente uma vantagem. Enfrentá-los tem um gosto especial, até em virtude do que aconteceu no primeiro turno, porém, a nossa motivação não vem disso, vem do fato de estarmos vestindo a camisa do Vasco. Vai ser um jogo difícil, mas estamos dispostos a fazer de tudo para ganhar", analisou Luan.