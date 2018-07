Luan exalta apoio da torcida do Vasco e pede cautela antes da decisão O zagueiro Luan se mostrou empolgado com a mobilização da torcida do Vasco para a final do Campeonato Carioca, domingo, no Maracanã - todos os ingressos destinados aos vascaínos já foram vendidos. Mas o jogador disse nesta quarta-feira que a equipe precisa manter os pés no chão e não se deixar influenciar pelo clima de "já ganhou".