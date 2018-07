Luan faz 3, Cruzeiro vence e afunda São Paulo na crise

SÃO PAULO - Em noite inspirada de Luan, o Cruzeiro derrotou o São Paulo por 3 a 0, afundou o adversário na crise e ainda se aproximou da liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time mineiro contou com três gols de seu atacante para imprimir a sétima derrota consecutiva do clube paulista, em pleno Morumbi, pela oitava rodada. Ao fim do jogo, a torcida, impaciente, gritava "olé" a cada toque de bola dos visitantes.

O resultado levou o Cruzeiro aos 15 pontos, um atrás do líder provisório Botafogo, que bateu o Náutico neste sábado. As duas equipes, no entanto, podem ser ultrapassadas por Coritiba e Vitória, que atuam neste domingo. O time mineiro volta a campo domingo que vem para o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Já o São Paulo, que chegou à décima partida consecutiva sem vitória - incluindo a derrota em amistoso para o Flamengo - começa a se preocupar com a zona de rebaixamento. A equipe é a 15.ª na tabela com oito pontos, um à frente do Vasco, que hoje cairia para a Série B. O próximo compromisso são-paulino será diante do Internacional, quarta-feira, no Morumbi.

Apesar do placar, São Paulo e Cruzeiro fizeram um jogo relativamente equilibrado neste sábado, mas a instabilidade dos donos da casa praticamente definiu o resultado. Depois do primeiro gol, o time paulista se lançou ao ataque e viu o adversário aproveitar os espaços com perfeição, principalmente em jogadas com o iluminado Luan.

O JOGO

Aproveitando-se da instabilidade do adversário, o Cruzeiro foi para cima e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Everton Ribeiro bateu de fora e exigiu boa defesa de Rogério Ceni. Mais quatro minutos e o meia voltou a aparecer bem: achou Vinícius Araújo que bateu mesmo sem ângulo, exigindo nova defesa do goleiro.

Aos poucos, no entanto, o São Paulo equilibrou o jogo e começou a dominar a posse de bola. O primeiro momento de perigo do time paulista aconteceu aos 16 minutos, quando Jadson avançou pelo meio e tocou para Luis Fabiano, que dominou tirando de Dedé e bateu de fora da área por cima. Mais dois minutos e dessa vez Jadson achou Osvaldo, que invadia a área e faria o gol se Mayke não travasse na hora certa.

Após o ímpeto inicial das duas equipes, o jogo ficou morno, truncado no meio de campo, até que aos 27 minutos Douglas fez boa jogada pela direita e tocou para Osvaldo, que teve boa oportunidade, mas bateu em cima de Fábio. Mas foi apenas isso até o fim do primeiro tempo e o São Paulo deixou o gramado para o intervalo sob vaias de alguns torcedores.

O segundo tempo começou mais movimentado e o São Paulo criou sua melhor chance até então logo aos dois minutos. Após linda troca de passes na intermediária adversária, Douglas achou Jadson, que bateu cruzado, mas em cima de Fábio. Aos três, o mesmo Jadson recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Souza tentou tirar, mas só não marcou contra porque Fábio se esticou todo e fez grande defesa.

Apesar da pressão inicial do São Paulo, foi o Cruzeiro que abriu o placar. Após cobrança de lateral, Mayke cruzou a bola para a área. Douglas falhou na marcação e Luan, sozinho, encheu o pé de esquerda, de primeira, no ângulo direito de Rogério, aos cinco minutos.

Com a desvantagem, a intranquilidade do São Paulo ficou mais evidente e a pressão da torcida apareceu na alteração promovida por Paulo Autuori. Luis Fabiano deixou o campo sob vaias para a entrada de Aloísio. E o atacante quase marcou em sua primeira aparição, quando Osvaldo avançou e cruzou para ele, mas Fábio, esperto, salvou mais uma vez.

O tempo foi passando e os ânimos da torcida ficavam mais exaltados. Aos poucos os gritos de "raça" e "queremos jogador" surgiram no Morumbi. Tudo piorou quando Aloísio perdeu grande chance. Osvaldo deu linda enfiada de bola para o atacante, que bateu de primeira, tentando tirar de Fábio, mas jogou para fora. Poucos minutos depois, Osvaldo foi mais um a sair vaiado, para a entrada de Silvinho.

O São Paulo até pressionava, mas quando a fase é ruim nada dá certo. Aos 33 minutos, Luan fez o segundo dele. Vinícius Araújo recebeu pelo meio e deu belo toque para o atacante, que estava em velocidade, ganhou de Clemente Rodríguez e tocou na saída de Rogério Ceni.

Luan estava mesmo iluminado e não demoraria para que ele fizesse seu terceiro. Martinuccio puxou contra-ataque e deu ótima enfiada para o atacante, que dividiu com Rodrigo Caio, ganhou, ficou sozinho e tocou no canto esquerdo de Ceni. A partir desse momento, os gritos de protesto deixaram de ser direcionados ao time e passaram a pedir a saída do presidente Juvenal Juvêncio. Aos 47, Ganso ainda acertou uma bola no travessão, mas a noite terminou mesmo de forma melancólica para os são-paulinos.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 X 3 CRUZEIRO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Clemente Rodríguez; Rodrigo Caio, Denilson, Paulo Henrique Ganso e Jadson; Osvaldo (Silvinho) e Luis Fabiano (Aloísio). Técnico: Paulo Autuori.

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio; Nilton, Souza e Everton Ribeiro (Martinuccio); Ricardo Goulart (Lucca), Luan e Vinícius Araújo. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Luan, aos cinco, aos 33 e aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA - R$ 325.545,00.

PÚBLICO - 11.675 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).