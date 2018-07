Luan faz novos exames e adia definição sobre cirurgia

SÃO PAULO - O atacante Luan ainda não sabe quando voltará a usar a camisa do Palmeiras. Com dores no pé esquerdo, ele fará novos exames nesta terça-feira à noite para saber se precisará ser operado. A definição sobre uma eventual cirurgia será tomada pela comissão técnica na quarta.

Fora dos dois últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista, Luan sofre com uma inflamação no pé esquerdo. Ele tem agendado para esta terça um novo exame de ressonância magnética e nova avaliação na quarta. O resultado e a análise da nova bateria de exames será divulgado durante o treino da tarde, a partir das 16 horas. Felipão está ansioso.

Se a cirurgia for confirmada, hipótese mais provável nesse momento, Luan ficará afastado dos gramados por pelo menos dois meses. Neste caso, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá formar o ataque com Maikon Leite e Barcos, dupla que atuou pela primeira vez no sábado, na vitória sobre o Ituano por 3 a 0.