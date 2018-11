Luan faz trabalho físico e Kannemann é desfalque em treino do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho comandou nesta quarta-feira mais um treino do Grêmio visando o duelo com o Vasco, domingo, na Arena, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Presidente Luiz Carvalho, os destaques ficaram por conta do trabalho físico realizado por Luan e o desfalque de Kannemann.

Esta foi apenas a primeira vez que Luan realizou um treino físico desde que sofreu uma lesão muscular na coxa direita às vésperas do confronto de ida das semifinais da Libertadores com o River Plate. Ele está quase há um mês sem jogar e, por isso, ainda não deve voltar ao time no fim de semana.

Já zagueiro Kannemann novamente não participou da atividade. O jogador se recupera de um desconforto na coxa esquerda e ainda não teve condições de trabalhar com os companheiros esta semana. Por isso, a tendência é que também não encare o Vasco no domingo, dando lugar a Paulo Miranda.

Se não promover nenhuma surpresa, Renato deverá escalar o Grêmio para o confronto com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael.

Ainda lamentando a eliminação nas semifinais da Libertadores, o time gaúcho luta para terminar entre os quatro primeiros do Brasileirão e garantir vaga direta na fase de grupos do torneio continental em 2019. Atualmente, ocupa a quinta posição do campeonato, com 55 pontos, dois atrás do São Paulo.