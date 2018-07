Luan faz treino leve com bola e acelera recuperação no Atlético-MG

O atacante Luan está mais próximo de voltar a defender o Atlético Mineiro. Nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco após o duelo de quarta com o Corinthians, o jogador fez um leve treinamento com bola na Cidade do Galo, acelerando a sua recuperação de uma lesão muscular.

Luan está em fase final de recuperação de um estiramento na região posterior da coxa esquerda. E o jogador ficou mais próximo de ser liberado para ficar novamente à disposição do técnico Marcelo Oliveira ao fazer um trabalho individual com bola, sob a orientação do fisioterapeuta Guilherme Fialho.

Considerado um dos principais jogadores do elenco atleticano, Luan está sem defender o time desde 8 de agosto, quando se lesionou durante a rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense.

Assim, a sua futura liberação poderá ser um impulso para o Atlético-MG no momento de afunilamento do Brasileirão, torneio em que o time está em terceiro lugar e ainda sonha com o título, e também da Copa do Brasil, competição em que a equipe está nas quartas de final.

Preocupado com o desgaste do elenco, os jogadores que foram titulares diante do Corinthians fizeram apenas um trabalho físico na academia da Cidade do Galo. Já os demais atletas trabalharam no campo society do CT.

Neste sábado, o Atlético-MG volta a treinar às 10 horas, em atividade fechada. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, às 19h30, no Mineirão, diante do América Mineiro, pela 30ª rodada do Brasileirão.