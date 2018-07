Luan, Fred e Marcelo Oliveira ficam fora de treino do Grêmio

O atacante Luan "escapou" do intenso treinamento do Grêmio na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, mas a situação, evidentemente, não é boa, pois aumenta a preocupação com o risco do jogador ficar de fora do duelo com o Fluminense, sábado, em Volta Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Luan chegou a ser dúvida para o duelo com a Ponte Preta, no último domingo, em razão de dores no pé direito, mas entrou em campo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 nos instantes finais, na Arena Grêmio. O incômodo, porém, prossegue, o que deixa incerta a sua presença diante do Fluminense.

Já o zagueiro Fred e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira não participaram do treino desta quarta, realizando tratamento contra lesões. Assim, estão praticamente descartados do próximo compromisso do Grêmio no Brasileirão. Com a semana livre para treinos, o técnico Roger Machado realizou uma atividade intensa nesta manhã. Ele dividiu o elenco em dois grupos, que se enfrentaram em espaço reduzido. Além disso, dois jogadores "curingas" participavam dando apenas um toque na bola.

O trabalho foi realizado para trabalhar a intensidade de troca de passes e velocidade na conclusão das jogadas. E Roger "provocou" os desgastados jogadores após a atividade. "Vocês já sabem onde fica aquele velho cantinho para vomitar", brincou o treinador gremista. O elenco do Grêmio volta a treinar na manhã desta quinta-feira, às 9h30, no CT Luiz de Carvalho, em mais um dia de preparação para encarar o Fluminense.