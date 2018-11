Luan inicia recuperação, mas desfalcará São Paulo no clássico

O São Paulo recebeu uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira, dia seguinte ao empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituído durante a partida, o volante Luan não teve detectada lesão mais grave em seu tornozelo direito, porém, o jogador de 19 anos ficará afastado para tratamento e, com isso, vai desfalcar a equipe no clássico do próximo sábado, contra o Corinthians, em Itaquera.

Luan já iniciou a recuperação no Reffis. Seguindo a programação do departamento médico, ele realizará fisioterapia em período integral (manhã e tarde) diariamente até ficar à disposição novamente do técnico Diego Aguirre.

O meio-campista conquistou a confiança dotreinador e foi titular nas últimas três partidas: Atlético-PR (0 a 0), Vitória (1 a 0) e Flamengo (2 a 2). Desde que estreou pelo profissional, em julho, ainda não perdeu. Foram quatro vitórias e três empates.

Sem Luan, Aguirre provavelmente vai promover a volta de Jucilei à formação titular. Era ele o dono da posição até Luan se firmar e formar dupla com Hudson, que volta ao time no clássico depois de ter cumprido suspensão contra o Flamengo. O São Paulo é o quarto colocado na tabela, com 57 pontos, dois a mais em relação ao Grêmio, sua principal ameaça a uma vaga dentro do G-4.