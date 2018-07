Luan machuca joelho e vai desfalcar ataque do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - A vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, com direito a um golaço de Everton Ribeiro, na noite de quarta-feira, não foi só de boas notícias para o Cruzeiro. Nesta quinta, o clube informou que o atacante Luan, um dos artilheiros do clube no Brasileirão, sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

O atleta fez um exame de imagem nesta quinta-feira, que detectou lesão no ligamento colateral medial do joelho. Segundo o Cruzeiro, não será necessário submeter Luan a uma cirurgia, mas ele deverá desfalcar a equipe nas próximas partidas. O atacante já iniciou o tratamento no clube.

Nesta quinta, a diretoria do Cruzeiro também acertou o empréstimo do volante Uelliton ao Coritiba até o final deste ano, com opção do clube paranaense de renovação do vínculo com o atleta por mais um ano. Além dele, Leandrinho, outro volante, foi emprestado para o Boa e jogará a Série B.