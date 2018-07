Luan marca em jogo-treino e se diz feliz no Cruzeiro Depois de deixar o Palmeiras pela porta dos fundos, cansado de ser perseguido pela torcida, Luan está reencontrando a felicidade na Toca da Raposa. Neste sábado, ele marcou dois gols no jogo-treino contra o Progresso, de Angola, os primeiros dele com a camisa do Cruzeiro.