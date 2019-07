Luan marca, Grêmio arranca 1 a 1 no Beira-Rio e segue invicto contra Inter no ano

Com time misto, o Internacional contou com gol contra de Paulo Miranda para fazer 1 a 0 nos reservas do Grêmio, mas Luan cabeceou para sacramentar o empate no clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, no Beira-Rio.

A igualdade no placar mantém a invencibilidade dos visitantes sobre o rival neste ano. Nas três partidas anteriores, foram dois empates e uma vitória da equipe de Renato Gaúcho, que completou 300 jogos à frente do Grêmio neste sábado. No Campeonato Gaúcho, melhor para time tricolor, que ganhou por 3 a 2 nos pênaltis.

Já no Brasileirão, o clube colorado está à frente: os comandados de Odair Hellmann ficam na quinta posição, com 17 pontos. O Grêmio vai a 15 e segue no meio da tabela, em 10º. Na próxima semana, as equipes gaúchas têm compromissos pela ida das oitavas de final da Libertadores. Na quarta, o Internacional visita o Nacional (URU), em Montevidéu, às 19h15. No dia seguinte, o Grêmio recebe o Libertad (PAR), em Porto Alegre, às 21h30.

O primeiro tempo começou agitado em Porto Alegre. A primeira chance foi criada pelos anfitriões logo aos cinco minutos. Edenílson recebeu de Sóbis e chutou para grande defesa de Júlio César. No rebote, Wellington Silva tentou, mas o goleiro gremista voltou a salvar os visitantes.

Os dois times jogaram no esquema 4-3-3, mas o Inter teve mais posse de bola e foi melhor na etapa inicial. Titulares, Cuesta, Lindoso e Edenílson fizeram a diferença. Assim como o experiente Sóbis, decisivo para a abertura do placar.

Aos 21, o ídolo colorado cobrou falta da intermediária esquerda e Paulo Miranda triscou de cabeça contra o próprio patrimônio. Apesar da vantagem no marcador, o Inter seguiu superior. Já o Grêmio não levou muito perigo. A exceção foi um chute de David Braz, que assustou Danilo Fernandes aos 30 minutos.

O goleiro não atuava há quase um ano. Entretanto, Marcelo Lomba sofreu queda no vestiário após o treino de sexta-feira. Com corte na cabeça e necessidade de pontos, o titular ficou de fora do jogo, por precaução. Outro desfalque foi Rodrigo Dourado, machucado. O volante também deve ficar de fora do jogo contra o Nacional pela Libertadores.

No segundo tempo, o Grêmio tentou impor seu ritmo, mas faltou criatividade para ameaçar Danilo Fernandes nos minutos iniciais. Já o Inter desperdiçou os espaços e não ampliou. Bom para os visitantes, que conseguiram o empate: aos 25, Juninho Capixaba cruzou da esquerda para Luan, que testou com perfeição para igualar o marcador, sem dar chances para o goleiro colorado.

No restante da etapa complementar, as duas equipes foram em busca da vitória, mas faltou repertório para a criação de chances reais de gol. Nos acréscimos, Pepê ainda teve boa chance, mas parou em Danilo Fernandes. No fim das contas, o equilíbrio prevaleceu no Beira-Rio, palco do terceiro empate entre os rivais em quatro confrontos em 2019.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Ceará, no sábado, às 19 horas. Dois dias depois, o Grêmio visita o CSA, em Alagoas, às 20h. As equipes gaúchas também estão nas semifinais da Copa do Brasil. O clube colorado enfrenta o Cruzeiro, enquanto o time tricolor mede forças com o Athletico-PR.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 x 1 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Heitor, Emerson Santos (Klaus), Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Nonato (Pedro Lucas); Guilherme Parede (Patrick), Rafael Sóbis e Wellington Silva. Técnico: Odair Hellmann.

GRÊMIO - Júlio César; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Romulo, Thaciano e Rafael Galhardo (Everton); Luan, Diego Tardelli (Darlan) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Heitor, Rafael Sóbis e Edenílson (Internacional) e Thaciano e Romulo (Grêmio).

GOLS - Paulo Miranda (contra), aos 21 minutos do primeiro tempo, e Luan, aos 25 do segundo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

PÚBLICO - 33.958 pagantes (38.201 ao total).

RENDA - R$ 1.697.655,00.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).