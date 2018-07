Luan não treina e segue como dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - Titular do Palmeiras de Luiz Felipe Scolari, o atacante Luan segue como dúvida para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, domingo, em Bragança Paulista, contra o Bragantino. O jogador, que já havia ficado de fora do jogo-treino contra o Red Bull, na quarta, voltou a desfalcar a equipe no treino desta quinta-feira à tarde na Academia de Futebol.

Luan sente dores no pé esquerdo e, se realmente ficar de fora na estreia no Paulistão, deverá dar lugar a Maikon Leite, que atuou em seu lugar no jogo-treino de quarta. Outros desfalques na atividade desta quinta foram o volante João Vitor e o atacante Vinícius, ambos com lesão no tornozelo direito. O meia Patrik, recuperado de dores na coxa esquerda, participou do treino normalmente.

A atividade foi fechada para imprensa, mas o clube informou que Felipão deu ênfase para o trabalho de fundamentos. Inicialmente o elenco foi dividido em dois grupos para uma atividade de posse de bola e passes curtos em campo reduzido. Depois, o treinador e o auxiliar Flávio Teixeira comandaram um treino que mesclava lançamentos longos e cruzamentos. Por fim, Scolari treinou finalizações com os atacantes enquanto Murtosa realizou um trabalho específico para os zagueiros.