Luan não treina e será desfalque do Grêmio na estreia do Brasileirão

O Grêmio não terá o seu principal jogador na estreia no Brasileirão diante do Cruzeiro neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. O atacante Luan não participou do treinamento realizado na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho e será preservado para a partida inaugural da competição.

+ ESPECIAL: Guia do Campeonato Brasileiro de 2018

+ Mano evita mistério e indica time titular do Cruzeiro para a estréia

Renato Gaúcho disse em entrevista coletiva ao final do treino que Luan sofre com algumas dores musculares devido ao desgate nos últimos jogos e, por isso, será poupado para poder estar em campo no próximo compromisso do Grêmio na Copa Libertadores, na terça-feira, diante do Cerro Porteño, do Paraguai, na casa do adversário.

"O Luan está fora. Jogou muitos jogos esse ano, está com algumas dores musculares. É um pouco arriscado colocá-lo em campo. É início de temporada e muitos clubes já pouparam jogadores. Estamos poupando ele devido a estas dores", explicou o treinador.

O meia Cícero desponta como o principal candidato a ocupar a vaga do camisa 7. O jovem atacante Thonny Anderson, que tem atuado bem vindo do banco de reservas nas últimas partidas, e o volante Jaílson, que deixaria o time mais fechado, são as outras opções.

Quem também foi ausência da atividade do dia, liberada para acesso da imprensa apenas em seus minutos finais, foi o lateral-esquerdo Bruno Cortez. Ele não participou do treino recreativo, mas correu em volta do gramado quando os trabalhos já haviam sido finalizados. O lateral, no entanto, não preocupa, tanto que foi relacionado para a partida. "Cortez está na relação, vai viajar sem problema algum", confirmou Renato.

O centroavante André, contratado recentemente junto ao Sport por cerca de R$ 10 milhões, está na lista dos relacionados e poderá fazer sua estreia com a camisa do Grêmio. Ele chegou ao clube no meio de março e não atuou na reta final do Campeonato Gaúcho pois não estava inscrito, mesma situação da primeira fase da Copa Libertadores. Ele está regularizado no Brasileiro e, assim, vira alternativa para o ataque gremista.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para a estreia no Brasileirão:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor

Zagueiros: Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda

Laterais: Bruno Cortez, Léo Moura, Madson e Marcelo Oliveira

Volantes: Arthur, Jailson, Maicon, Michel e Ramiro

Meias: Cícero, Lima, Maicosuel e Thonny Anderson

Atacantes: Alisson, André, Everton e Jael