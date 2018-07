Luan opera joelho e inicia fisioterapia no Atlético-MG

O Atlético Mineiro comunicou nesta quinta-feira que o atacante Luan passou por cirurgia no joelho direito e deve receber alta hospitalar até o final do dia. O jogador precisou realizar a artroscopia em razão das graves lesões na cartilagem e no menisco.

O departamento médico do Atlético-MG evita fazer qualquer previsão sobre o período que Luan deverá ficar afastado dos gramados, em recuperação das lesões. Mas o certo é que o atacante, considerado titular absoluto do time, começará a realizar os trabalhos de fisioterapia na próxima semana.

Em seu tratamento, Luan deve ser submetido a técnicas inovadoras, como o uso de células-tronco, plasma e plaquetas, tudo para tentar acelerar a recuperação do atacante. O médico Rodrigo Lasmar, porém, não descartou a possibilidade do jogador ser submetido a novas cirurgias nos próximos dias.

Na semana passada, inclusive, Luan e o médico atleticano viajaram aos Estados Unidos para consultas e encontros com especialistas. Depois disso, Lasmar optou pela realização da cirurgia, que ocorreu nesta quinta-feira, sob a expectativa de permitir que o atacante volte a atuar em alto nível pelo clube.

"O objetivo era fazer alguns exames mais detalhados, uma avaliação mais completa e trocar informações sobre a conduta, o que seria feito no caso do Luan. Tínhamos uma opinião e era importante ter essa troca de informações e uma opinião de outros centros para que essa opinião tivesse um respaldo ou, se fosse divergente, a gente chegasse a um acordo sobre o que seria melhor para o jogador. O que decidimos e foi uma decisão de conformidade, escutando opinião em um centro, depois em outro centro, e era o que já pensávamos, as três eram muito parecidas, a mesma opinião, é que, no presente momento, faremos o mais simples e que permite com que ele tente retornar o mais rápido possível à prática esportiva, com a qualidade de recuperação possível", afirmou o médico do Atlético-MG.