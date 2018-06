Luan Peres comemora chance no Flu e busca se adaptar ao esquema com 3 zagueiros

O zagueiro Luan Peres comemorou nesta quarta-feira a primeira chance no time titular do Fluminense. Contratado junto à Ponte Preta em abril, o jogador teve a oportunidade de começar em campo no clássico contra o Botafogo, no último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador, no entanto, pediu só um pouco mais de tempo para se adaptar à formação com três zagueiros. "Nunca tinha jogado com esse esquema tático. Tive pouco tempo para treinar com o grupo. Atuei em um ou dois treinos só nessa formação, mas o Abel e os companheiros me ajudaram e deu tudo certo", disse.

Após sua estreia entre os titulares e, apesar da derrota por 2 a 1 para o Botafogo, Luan Peres disse que está pronto para seguir entre os 11. No entanto, deixou a decisão nas mãos de Abel Braga.

"Quero ser titular, mas acho que a equipe tem grandes zagueiros. A cada dia, a gente busca espaço nos treinos para isso, para jogar, mas todos querem seu espaço. Temos que trabalhar e o Abel é quem vai definir", completou.

O treinador fechou a atividade desta quarta-feira e não deu pistas da formação que levará a campo no próximo domingo, na partida contra o Atlético-PR, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. O time tricolor ocupa a nona colocação na tabela, com sete pontos.

Para Luan, o time tem que tentar embalar até a parada para a Copa do Mundo. Até lá são mais sete rodadas. A competição será paralisada em 13 de junho, na véspera do início do Mundial. Na ocasião, o Fluminense enfrentará o Santos, no Maracanã.

"O que acontecer até lá, é o que vai definir muita coisa no campeonato. Pelo futebol que a gente vem apresentando, dá para ver que vamos brigar pela parte de cima da tabela, esses pontos que temos em casa vai ser crucial para continuar brigando por bons resultados", concluiu.