Luan Peres destaca emoção de jogar a final da Libertadores: 'Poucos viverão isso'

Neste sábado, Santos e Palmeiras entrarão em campo para decidir o título da Copa Libertadores, a competição mais importante do continente, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mesmo tendo a experiência de atuar na Liga dos Campeões da Europa, quando jogou pelo Brugge, da Bélgica, o zagueiro santista Luan Peres admite que vive um momento especial na carreira.

"É uma honra e uma emoção muito grande estar numa final de Libertadores, num clássico paulista e no palco que é simbólico do futebol mundial. Poucos viverão isso, portanto é algo que ficará sempre guardado na minha memória", afirmou o jogador.

Leia Também Fora da bolha, Marinho e Luiz Adriano se juntam às vozes contra o racismo no futebol

O Santos está desde a última quarta-feira no Rio de Janeiro. Luan Peres enaltece o foco do elenco comandado pelo técnico Cuca para a decisão diante do Palmeiras.

"O clima é de final. No treinamento pude perceber que estão todos muito concentrados para essa partida. Existe uma ansiedade normal, mas também muita confiança. É jogo único. Por isso, temos que dar tudo de nós nos 90 minutos para fazermos uma grande partida e buscar mais uma Libertadores para o Santos", destacou o zagueiro, que está recuperado da lesão no tornozelo.

Para chegar à decisão da Libertadores, o Santos eliminou nas semifinais o Boca Juniors sem sofrer gol dos argentinos nos 180 minutos do duelo. Luan Peres sabe a importância da defesa para a decisão e prevê um jogo bastante estudado. "As duas equipes se conhecem muito bem. Foram vários confrontos recentes. Estamos analisando os pontos fortes deles para procurarmos neutralizá-los. Não sofrer gol nesse tipo de jogo é muito importante, além, claro, de saber a hora de atacar", finalizou.