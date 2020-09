Luan Peres diz que Santos está preparado para a maratona de jogos fora de casa

O Santos inicia neste domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, uma maratona de partidas longe de casa. Serão cinco dos próximos seis jogos atuando como visitante, sendo dois fora do Brasil, em partidas válidas pela Copa Libertadores.

O time alvinegro irá enfrentar, além do time carioca, Delfín, no Equador, Olimpia, no Paraguai, Goiás, em Goiânia, e Corinthians, em São Paulo. O único duelo na Vila Belmiro nesta sequência será diante do Fortaleza, dia 27 de setembro. Os jogadores já estão preparados física e mentalmente para a sequência desgastante.

Leia Também Punido pela Fifa, Santos afirma que pagará pendências com Hamburgo e Huachipato

"A maratona de partidas está acontecendo há algum tempo, mas agora teremos muitos jogos fora de casa. É jogo atrás de jogo, pouco tempo para recuperar, jogadores com dores. É um momento de superação. A molecada que está entrando no time está dando conta no recado e a gente espera iniciar essa sequência de partidas com um grande jogo contra o Botafogo", afirmou o zagueiro Luan Peres.

A partida contra o Botafogo no Engenhão é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dez jogos na competição, a equipe do técnico Cuca soma 15 pontos, fruto de quatro vitórias e três empates, e aparece na sétima colocação.

"Será mais um jogo difícil. O Botafogo tem um técnico que a gente já conhece, que é o Paulo Autuori, mas dessa vez estará contra nós e esperamos fazer uma ótima partida. Precisamos esquecer um pouco a Libertadores para voltarmos nossa atenção ao Campeonato Brasileiro e continuarmos somando pontos", ressaltou o defensor.

Atualmente, o Santos está há cinco partidas sem derrotas na temporada. Foram duas vitórias, contra Ceará e Atlético-MG, e três empates (Vasco da Gama, São Paulo e Olímpia. Segundo Peres, os bons resultados dão confiança, mas não deixam os jogadores acomodados.

"Isso nos dá confiança, mas a gente não vai se acomodar, pelo contrário, queremos cada vez mais para que esse número possa crescer. Será um jogo difícil, mas nós somos o Santos, um time de tradição, de muita camisa, e precisamos entrar sempre em busca da vitória e é o que vamos fazer", assegurou.