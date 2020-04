Luan Peres prepara físico e mente na pandemia para manter boa forma na temporada

O versátil Luan Peres esteve em campo como titular as 12 vezes em que o time do Santos esteve em ação nesta temporada. Como zagueiro ou lateral-esquerdo, o atleta participou de todos os minutos dos jogos. Para não perder esta sequência, o jogador se prepara da melhor maneira possível durante a pandemia do coronavírus.

Além da parte física, na qual faz vários exercícios em casa, Luan Peres também se preocupa com a saúde mental. "Tenho assistido muitas séries, nos últimos dias em especial a La Casa de Papel. Também gosto de videogame. Jogo principalmente: Call Of Duty e Fifa", afirmou o jogador santista, de 25 anos.

A música também é uma companheira para todas as horas. "Sou um cara eclético. Procuro ouvir tudo, mas curto bastante bandas de rock antigas como: Linkin Park e Green Day. As músicas ajudam quando eu tenho treinado. É importante manter o corpo ativo. Sabemos que a intensidade não é a mesma do que o dia a dia do clube. Antes desse período de isolamento, consegui pegar alguns pesos e elástico no Santos e diariamente venho me exercitando."

Luan Peres festeja a boa fase do início do ano e espera manter o rendimento quando as competições retornarem. "Fico feliz pela sequência que venho tendo. Acredito que o trabalho vem sendo bem feito. Além disso, outro fator determinante é que sou um jogador que me cuido muito e não tenho histórico de lesões. Esses fatores fazem a diferença para ter uma boa sequência."

Além da produção individual, o defensor festeja o fato de o time de Vila Belmiro não ter tido sua defesa vazada em seis jogos este ano. "Isso é algo que precisa ser valorizado, ainda mais nas competições fortes que disputamos. Temos muita pressão aqui no Santos, mas o time vem respondendo bem. Temos a liberdade de diálogo com o Jesualdo (Ferreira, o técnico) e eu, particularmente, acredito viver meu melhor momento aqui. Quero melhorar ainda mais essa estatística de jogos sem sofrer gol."