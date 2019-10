Luan Peres projeta 'sequência muito boa' do Santos e exalta força do time na Vila

Ao bater o Vasco por 1 a 0, no último sábado, no Rio, o Santos conquistou a sua segunda vitória consecutiva e renovou a sua esperança em busca do sonho de conquistar o título deste Brasileirão. Com os dois resultados - vinha antes de um triunfo por 2 a 0 sobre o CSA -, a equipe terminou a 23ª rodada da competição na terceira posição, com 44 pontos, três atrás do vice-líder Palmeiras, que tropeçou ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, no domingo, no Allianz Parque.

E o time palmeirense será o próximo rival dos santistas nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, no clássico considerado decisivo para as pretensões dos dois clubes no torneio. Em caso de um triunfo, os comandados do técnico Jorge Sampaoli assumirão a vice-liderança, pois ultrapassarão o oponente em número de vitórias, primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação.

Ao projetar o clássico, o zagueiro Luan Peres exibiu confiança em uma série de triunfos nesta luta para voltar a se aproximar do líder Flamengo, que está oito pontos à frente do Santos e abriu cinco de vantagem sobre o Palmeiras. E a evolução defensiva da equipe alvinegra, que não tomou gols nos dois últimos jogos, é outro fator importante que faz o time acreditar em uma arrancada rumo ao topo neste segundo turno do Brasileirão.

"Além de não tomar gols, conquistar duas vitórias é muito importante. A gente vem de resultados bons e esperamos não parar por aqui. Queremos fazer uma sequência muito boa", disse Luan Peres, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos, que após encarar os palmeirenses terá pela frente o Inter, no domingo, em Porto Alegre.

E ao comentar sobre a eficiência do Santos para se defender, ele lembrou que a missão de neutralizar as jogadas ofensivas adversárias precisa começar a ser desempenhada já lá frente com os atacantes no campo dos rivais.

"O professor Sampaoli cobra muito sobre a parte defensiva, principalmente dos pontas, que vêm para ajudar e são muito importantes na hora da marcação para não sobrecarregar só a linha de quatro. A gente vem fazendo um trabalho muito bem-feito. A defesa, a linha de quatro inteira, os volantes e os pontas. Isso é superimportante. Espero que consigamos ficar assim por um bom tempo", projetou.

Já ao analisar o clássico de quarta-feira, Luan Peres destacou: "Espero um jogo difícil. O Palmeiras tem um bom time, está no segundo lugar no campeonato e todos sabem da força que eles têm. Mas sabem da nossa força também, principalmente na Vila, que é o nosso alçapão". E depois o zagueiro finalizou: "Tenho certeza de que será um grande jogo e de que podemos sair com a vitória".