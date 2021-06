Luan Peres revela aprendizado do Santos após 'apagão' na derrota para o Bahia

O zagueiro Luan Peres revelou, nesta terça-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Cianorte, pela Copa do Brasil, que o time do Santos aprendeu com a derrota para o Bahia na estreia do Brasileirão, quando o time sofreu três gols em sete minutos.

"Um detalhe do jogo de hoje é que no intervalo falamos que tínhamos de voltar ligados e não repetir o que foi feito diante do Bahia", disse o atleta, que teve participação direta na marcação do primeiro gol diante do Cianorte, feito pelo atacante Kaio Jorge.

Luan Peres destacou o trabalho de toda a equipe, que praticamente não proporcionou oportunidades para o Cianorte durante toda a partida. "O time inteiro ajuda na marcação e no ataque. A gente apareceu mais na armação do que na marcação, mas não tira nosso mérito. Todos ajudam a atacar e a defender. Fizemos um grande jogo e saímos com a vitória."

Antes do jogo de volta contra Io Cianorte, no qual poderá perder por um gol de diferença que ainda assim estará classificado para as oitavas de final, o Santos joga no sábado, às 21h, diante do Ceará, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.