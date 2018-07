Luan pode virar moeda de troca no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Luan, que este ano atuou pelo Cruzeiro, pode virar pesada moeda de troca no Palmeiras. O jogador interessa ao Grêmio e tem chances de ser incluído na negociação para a contratação do meia Elano. As primeiras tentativas do Palmeiras em trazer Elano barraram justamente no alto valor pedido pelo clube gaúcho. Por isso, o atacante, que ainda pertence ao Palmeiras, pode ser um atalho para o desfecho positivo, ao ser oferecido por empréstimo de um ano.

Luan não quer voltar ao Palmeiras, de onde saiu por baixo no começo da temporada após o rebaixamento, quando recebeu críticas da torcida. O jogador nunca teve sossego no clube paulista. No Cruzeiro, integrou o grupo que foi o campeão brasileiro de 2013, embora tenha atuado pouco.

Há ainda um plano B da diretoria do Palmeiras, que é negociar o atacante para outros clubes interessados e deixar a busca por Elano em segundo plano. O próprio Cruzeiro já manifestou vontade de renovar o empréstimo do atacante e o Internacional também fez sondagens. Com o possível dinheiro da negociação, conseguiria investir em outro reforços para 2014. Até o momento, apenas o atacante Rodolfo, do Rio Claro, está confirmado oficialmente como reforço para a próxima temporada.