Luan projeta 2012 'bem melhor' para o Palmeiras

SÃO PAULO - Principal artilheiro do Palmeiras em 2011, com 13 gols, sendo nove deles marcados no último Campeonato Brasileiro, o atacante Luan já começa a projetar novos objetivos. O jogador não deixa de lamentar o fato de o clube não ter conseguido conquistar títulos neste ano e fracassado na tentativa de conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, mas mostra confiança de que a equipe fará uma temporada "bem melhor" em 2012.

Em entrevista ao site oficial do clube do Palestra Itália, publicada nesta segunda-feira, Luan disse que o Palmeiras terá uma grande chance de dar uma resposta ao seu torcedor, decepcionado com mais um ano de insucessos do time. "Não tivemos desculpas. É verdade que aconteceram alguns detalhes que nos prejudicaram ao longo do ano, mas deixamos muito a desejar. No mínimo, deveríamos ter conseguido uma vaga para a Copa Libertadores. Mas, agora, é absorver tudo o que ficou de errado e procurar fazer um ano de 2012 bem melhor do que esse. Acho que não podemos dar desculpas para o nosso torcedor", afirmou.

Para Luan, o Palmeiras provou, na parte derradeira do último Campeonato Brasileiro, que tem condições de enfrentar todas as equipes do Brasil de igual para igual. Neste estágio da competição, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari atrapalhou a trajetória do vice-campeão Vasco, com um empate por 1 a 1 no Pacaembu, e fechou o torneio com um 0 a 0 contra o Corinthians, no mesmo estádio paulistano, onde o arquirrival acabou garantindo o título.

"Nosso time provou na reta final que pode fazer frente a qualquer equipe, mas é claro que, com mais alguns reforços, as chances de brigarmos por títulos aumenta. Também vamos contar com a experiência do Felipão no banco e isso é fundamental. Tenho certeza que, com a base mantida, teremos mais chances de conseguir algo. Será um ano de muita responsabilidade e cobranças. Em quase dois anos de Palmeiras, já entendo perfeitamente o dia a dia do clube. Queremos títulos e vamos correr atrás disso do início ao fim", completou o atacante.

Luan já disputou 82 jogos pelo Palmeiras, sendo 62 em 2011 e 20 em 2010, totalizando 17 gols ao total pelo clube no período. Agora, em 2012, ele espera seguir com a confiança de Felipão para recolocar a equipe no caminho dos títulos.