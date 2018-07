Luan projeta marcar 20 gols pelo Palmeiras em 2012

SÃO PAULO - Criticado por parte da torcida palmeirense, o atacante Luan foi titular absoluto do time do técnico Luiz Felipe Scolari durante a temporada. E terminou o ano como o principal artilheiro do Palmeiras em 2011, com 13 gols marcados. Agora, ele projeta aumentar esse número em 2012, sonhando fazer até 20 gols.

"Minha meta é marcar entre 15 e 20 gols, algo perto disso. Fui o artilheiro do time no Brasileiro, com nove gols, e meu objetivo é ajudar ainda mais a equipe com gols", afirmou Luan, que está no Palmeiras desde maio do ano passado, mas ganhou seu espaço principalmente nesta temporada, quando foi titular.

"Em 2010, não fiz tantos jogos como titular e, por isso, os números foram mais baixos (quatro gols em 20 partidas). Mas evolui muito após a chegada do Felipão e tenho certeza que posso melhorar e crescer ainda mais no próximo ano", avaliou Luan, que torce pela chegada de reforços para a próxima temporada.

A diretoria palmeirense, inclusive, já admitiu que busca reforçar o ataque. "Acho normal que busquem novos jogadores. Como já disse outras vezes, clube grande precisa ser assim. Tenho certeza que, quem chegar, vai vir consciente da responsabilidade em ajudar o Palmeiras a fazer uma grande temporada", disse Luan.