Luan rebate críticas por atuação na final do Mundial: 'Não ligo para isso'

De volta ao Brasil, o atacante Luan rebateu nesta segunda-feira as críticas recebidas pela atuação na final do Mundial de Clubes, contra o Real Madrid. O jogador do Grêmio, que desembarcou em São Paulo no começo da manhã, minimizou os ataques e disse não ligar para as reclamações.

"O torcedor pode falar o que quiser, né? Há duas semanas a gente foi campeão da Libertadores e o time todo era bom. Agora que perdeu um jogo para o Real Madrid é todo mundo ruim? Mas isso é normal, coisa de torcedor, não ligo para isso", declarou o atacante.

"Podem falar o que quiser, minha cabeça está boa. Sei que, nas condições que eu tinha, tentei ajudar meus companheiros, isso é o que importa", afirmou Luan, que não tentou nenhuma finalização na derrota para o Real, por 1 a 0, no sábado, em Abu Dabi.

A atuação de Luan nos dois jogos do Mundial contrastou com sua performance na Copa Libertadores, quando liderou a equipe no ataque e foi um dos melhores jogadores de toda a competição.

Luan desembarcou no início desta segunda no Aeroporto Internacional de Guarulhos junto com os demais companheiros. A delegação gremista voou da Europa para o Brasil em três voos. De Guarulhos, parte do elenco seguirá para outras cidades para curtirem as férias, no começo desta tarde. Outra pegará voo fretado para retornar a Porto Alegre.