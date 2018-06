Luan recebe homenagem pelos 200 jogos no Atlético-MG: 'Privilegiado'

O atacante Luan foi homenageado no Atlético-MG na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, por ter alcançado a marca de 200 jogos com a camisa do clube mineiro. Ele recebeu uma placa e uma camisa com o número 200 nas costas das mãos do diretor de futebol, Alexandre Gallo.

+ Yago e Elias voltam a treinar no Atlético-MG; Gustavo Blanco fica de fora

A expressiva marca foi alcançada na partida contra o Tupi, em Juiz de Fora, no dia 25 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terminou empatada em 1 a 1 e Luan entrou no segundo tempo, na vaga de Róger Guedes.

"O importante é sempre estar ajudando o clube com conquistas. São essas coisas boas que ficam na memória do torcedor. É um prazer sempre estar entrando em campo, porque sei da história do clube. Sei o tanto que foi sofrido para conquistar essas metas", disse o atacante. "Poderia ser mais, mas está de bom tamanho. São poucos jogadores que atingem essa marca e eu sou um privilegiado, acrescentou."

Luan, de 27 anos, está no Atlético desde 2013, quando foi contratado junto à Ponte Preta. Nesse período, construiu uma identificação com a torcida atleticana pelas boas atuações e, principalmente, pela raça demonstrada em campo. Conquistou a Libertadores no seu primeiro ano, a Copa do Brasil e a Recopa sul-americana em 2014 e as edições de 2013, 2015 e 2017 do Campeonato Mineiro.

Luan marcou 40 gols em 202 jogos, sendo que destes o mais decisivo foi na vitória por 2 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil em 2014, diante do Cruzeiro.