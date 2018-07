Luan recupera espaço se diz ansioso para retornar ao Vasco

Titular no primeiro semestre, o zagueiro Luan perdeu espaço no Vasco após o recesso da Copa do Mundo, quando o time ainda era treinado por Adilson Batista. Mesmo com a chegada de Joel Santana, Luan praticamente não teve chances de atuar. Agora, com a lesão de Douglas Silva, o jogador deverá formar a dupla de zaga com Rodrigo na sexta-feira, diante do Paraná, pela Série B, e o zagueiro não esconde a ansiedade.

"Não aguentava mais ficar sem jogar", admitiu, logo após o treino desta quarta-feira. "Ficava sempre torcendo pelos companheiros e não tenho o que falar de um grande companheiro como o Douglas (Silva). Mas vou fazer minha história. Chega de ser promessa, falta isso, falta aquilo. Chegou a hora de virar realidade. Confio muito em mim e nos meus companheiros", afirmou Luan.

O zagueiro diz que não sabe por que perdeu espaço no time durante a temporada. "É difícil falar. Perdi a posição ainda sob o comando do Adilson, que é um pai para mim. Ainda conversamos direto. Foi uma opção do treinador", considera.

Apesar disso, Luan garante que não tem mágoas do antecessor de Joel ou do atual treinador. "Rodrigo e Douglas (Silva) deram sequência ao trabalho, continuaram jogando bem e não tem motivo para mudar. Não fiquei zangado e nem cabisbaixo. Apenas trabalhei para agradar o Joel. Sabia que precisava estar preparado. O mais importante é ajudar o Vasco", destacou.