Luan respalda torcida e lamenta má fase do Vasco: 'Não é aceitável' A sequência de cinco partidas sem vitória e a ameaça à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro mudaram o clima no Vasco. A tranquilidade do início da competição se transformou em um princípio de crise e a torcida já pressiona. Para o zagueiro Luan, as críticas são justas. Ele mesmo admitiu nesta terça-feira que o momento que a equipe atravessa "não é aceitável".