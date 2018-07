Luan retorna, treina e pede Vasco focado para 'beliscar' a Copa do Brasil

O zagueiro Luan se reapresentou ao Vasco após conquistar o título olímpico com a seleção brasileira. Nesta segunda-feira, ele reencontrou o elenco, fez exercícios físicos e já projetou os próximos jogos do time carioca.

Nesta semana, além de seguir a preparação à Série B, o Vasco encara o Santos pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, na Vila Belmiro. Entusiasmado com o título olímpico, o zagueiro opinou que o Vasco precisa estar focado em "beliscar" o título da competição.

"Quero ajudar meus companheiros a colocarem o Vasco no lugar de onde não deveria ter saído. Vamos ver se conseguimos dar uma beliscada na Copa do Brasil", avisou Luan, confiante para a sequência da temporada.

O zagueiro comentou ainda sobre o título olímpico, enalteceu a experiência vivida e assegurou que retorna no melhor momento da carreira. "Tive a chance de conhecer pessoas novas, de talento e com representatividade mundial. Foi uma experiência incrível. Retorno para casa no melhor momento da minha carreira. Vou buscar aproveitar essa fase para dar alegrias ao Vasco", completou.

Depois de enfrentar o Santos na Copa do Brasil, o Vasco duela com o Tupi, sábado, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.