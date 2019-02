Luan revela Atlético-MG sem mudanças para partida com o Defensor

O Atlético Mineiro não terá mudanças para o duelo com o Defensor, nesta quarta-feira, em Montevidéu, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Embora o técnico Levir Culpi não tenha indicado a escalação no último treinamento antes do duelo, o atacante Luan revelou, em entrevista coletiva, que não fará mudanças na formação.

"Todo mundo sabe que essa é a escalação. Não tem segredo. É a gente encaixar melhor com a equipe do Defensor e dar o nosso melhor. É chegar amanhã e fazer um bom jogo", afirmou Luan, após o treinamento realizado no CT do Danubio, clube que o Atlético-MG eliminou na segunda fase preliminar.

A declaração de Luan desfez algum mistério que havia sobre a formação do time, embora o treinamento desta terça-feira tenha sido aberto à imprensa. Mas o trabalho foi descontraído, sem trabalhos táticos. Os jogadores fizeram um "rachão" e alguns deles treinaram cobranças de pênalti.

Com isso, o Atlético-MG vai iniciar o duelo com o mesmo time que derrotou o Danubio por 3 a 2, na semana passada, em Belo Horizonte. Depois disso, a equipe até atuou pelo Estadual, no sábado, mas com todos os titulares sendo poupados por Levir para o novo compromisso no Uruguai.

O time que vai encarar o Defensor tem a seguinte formação: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Elias e Cazares; Luan, Ricardo Oliveira e Chará.

O jogo de voltará será em 27 de fevereiro, em Belo Horizonte. E quem avançar entrará no Grupo E da Libertadores, que já conta com Nacional do Uruguai, Cerro Porteño e Zamora, da Venezuela.