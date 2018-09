Luan revela conversa no Palmeiras para time 'esquecer' final do Paulista

Cinco meses depois da polêmica final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians vão se reencontrar no Allianz Parque no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, dentro de outra perspectiva. Nesta sexta-feira, o zagueiro Luan comentou que nos últimos dias a conversa dentro do clube foi para deixar de lado a decisão do Estadual, vencida pelo rival.

O resultado daquela partida é motivo de briga nos bastidores. A diretoria do Palmeiras tenta impugnar a final, com o argumento de que houve interferência externa na arbitragem. "É questão da diretoria, a gente não pode carregar isso para sempre, porque querendo ou não isso pode ficar no nosso subconsciente. Já tivemos conversa sobre isso", disse Luan.

O zagueiro deverá ser titular na partida ao lado do paraguaio Gómez. Os dois, inclusive, têm atuado juntos em partidas do Campeonato Brasileiro e tido boas atuações. O Palmeiras acumula oito rodadas de invencibilidade, mas não se sente favorito por enfrentar no clássico um rival que na última semana trocou de treinador e acumulou resultados ruins.

"Favoritismo nesses jogos grandes não existe muito, pode até ser pelo momento que a gente vive, mas a gente encara de igual para igual. Vamos dar a vida. Já temos feito isso em todos os jogos, deixando nosso coração ali dentro", disse o zagueiro. Para o clássico de domingo, apenas com torcida do Palmeiras, já foram vendidos 36 mil ingressos.