Luan revela ter atuado 'no sacrifício' pelo Palmeiras desde outubro

SÃO PAULO - Depois de desfalcar o Palmeiras nas últimas duas partidas do Campeonato Paulista, o atacante Luan precisará passar por uma operação no pé esquerdo, por conta de uma fratura por stress. Ele realizou exames médicos nesta quarta-feira e será submetido ao procedimento cirúrgico nesta quinta, mas revelou que estava sentindo dores desde o ano passado.

"Estava sentindo essas dores desde o final de outubro e elas aumentaram bastante de lá para cá. Em alguns jogos eu ia no sacrifício porque o time estava precisando de todos", declarou o jogador, antes de explicar que nesta temporada as dores se tornaram mais constantes.

"Antes as dores apareciam e sumiam. Neste ano, durante os treinos, essas mesmas dores não paravam e eram constantes. Daí chegamos à conclusão que a operação seria a melhor coisa a ser feita. Espero que essas dez semanas passem rápido. Estou triste, mas vou buscar forças junto aos meus amigos e familiares e continuarei indo aos jogos e torcendo pelo Palmeiras", apontou.

Luan ficará afastado do futebol por cerca de dez semanas, o que deve fazer com que ele perca todo o restante do Campeonato Paulista. Ele seria liberado apenas para uma eventual fase semifinal, mas ainda precisaria readquirir ritmo de jogo antes de ser aproveitado. Mesmo assim, o atacante prometeu que seguirá apoiando a equipe, que lidera a competição, com 17 pontos.

"A gente lamenta de acontecer isso justamente nesta boa fase do time. É claro que estou triste, mas estou me sentindo bem e feliz pelo bom momento que o Palmeiras está atravessando. Estamos vivendo um ambiente maravilhoso e mesmo com essa lesão, vou continuar acompanhando e torcendo pelos meus companheiros para mantermos essa boa fase", afirmou.