Luan, Rony e Luiz Adriano devem desfalcar o Palmeiras contra o Atlético-GO

O zagueiro Luan (com edema na panturrilha direita) e os atacantes Rony (lesão no adutor da coxa esquerda) e Luiz Adriano (edema no joelho direito) devem desfalcar o time do Palmeiras contra o Atlético-GO, no domingo (18), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na reapresentação do elenco do técnico Abel Ferreira, nesta sexta-feira, após a vitória sobre a Universidad Católica-CHI, por 1 a 0, na quarta-feira, em Santiago, no Chile, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o trio ficou em tratamento e não participou das atividades no campo.

Abel aprimorou os dribles, além de finalizações e a realização de jogadas em contra-ataque para todo o elenco, que foi dividido em dois grupos. Após o trabalho, os atletas mais desgastados realizaram um complemento físico e foram liberados.

O preparação para a partida na capital goiana termina na manhã deste sábado. O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão com 25 pontos, vem de uma sequência de cinco vitórias na competição (Bahia, Internacional, Sport, Grêmio e Santos).

O time paulista também possui o terceiro melhor aproveitamento de pontos como visitante, com 60%, ao lado de Corinthians e Athletico-PR, e atrás de Atlético-MG, com 66,67%, e de Red Bull Bragantino, com 88,89%.