Luan se aproxima de volta ao Atlético-MG e Victor já treina com restrições

O Atlético Mineiro se reapresentou nesta terça-feira após a goleada por 4 a 1 sobre o América Mineiro, no último domingo, com novidades envolvendo o goleiro Victor e o atacante Luan, importantes jogadores do elenco dirigido por Roger Machado e que ainda não entraram em campo neste ano por causa de lesões.

Quem está mais próximo de voltar a atuar pelo Atlético-MG é Luan. Em fase final de recuperação de lesão no joelho direito, o atacante foi ao campo 1 da Cidade do Galo com o fisioterapeuta Rômulo Frank e realizou trabalhos de fortalecimento muscular, dando um passo na recuperação, ainda que sejam remotas as chances de ele retornar ao time no próximo fim de semana.

Já Victor vai demorar ainda muito mais tempo para ter condições de jogo após passar por cirurgia no ombro direito por causa de lesão sofrida em jogo festivo nas férias. Ainda assim, nesta terça-feira, ele treinou com seus companheiros de posição, mas com restrições, o que incluiu não realizar quedas. Por isso, nem há uma previsão oficial sobre sua volta ao time.

Nesta terça, os titulares na goleada do último fim de semana só realizaram trabalhos regenerativos na academia. Já os demais jogadores do elenco participaram de trabalhos técnicos e táticos no campo 4, sob o comando de Roger.

O Atlético-MG retoma sua rotina de treinos nesta quarta-feira, às 9h30. Líder do Campeonato Mineiro com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o time volta a jogar no próximo sábado, quando vai visitar o Democrata em Governador Valadares, pela quinta rodada.