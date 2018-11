Luan se diz ansioso por chance de ser campeão 'em casa' pelo Palmeiras

O zagueiro Luan, do Palmeiras, terá uma experiência diferente no próximo domingo, em São Januário, quando vai enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor será o único atleta do time do técnico Luiz Felipe Scolari a ter a oportunidade de comemorar o possível título em casa, já que foi revelado nas categorias de base do time carioca.

Luan deixou o Vasco no ano passado para reforçar o Palmeiras e nesta temporada se firmou como titular do time durante a disputa do Brasileiro. "Ali é a minha casa, fui criado ali. Tenho um respeito muito grande por eles. Se não fosse meu passado ali, não estaria no Palmeiras aqui atualmente", afirmou na última quarta. Para se sagrar campeão no domingo, a equipe precisa ganhar do Vasco ou torcer para o Flamengo não derrotar o Cruzeiro, no Mineirão.

O defensor foi bicampeão carioca pelo Vasco e em 2016 era atleta do clube na campanha do acesso à Série A. No mesmo ano, participou do título da seleção brasileira olímpica nos Jogos do Rio. Luan afirmou que se fizer um gol em São Januário, não pretende comemorar, em sinal de respeito ao time carioca. O Vasco tenta nas últimas rodadas fugir do risco de rebaixamento.

"O importante é o Palmeiras fazer a sua parte e se esquecer do outro time. Temos cinco pontos de vantagem. Temos dois jogos para conseguir uma vitória", disse Luan. Após o Vasco, pela penúltima rodada, o Palmeiras vai encerrar a participação no Campeonato Brasileiro no dia 2 de dezembro, no Allianz Parque, contra o Vitória.