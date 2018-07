Luan sente dores em reapresentação e preocupa Atlético-MG

O meia-atacante Luan se tornou dúvida no Atlético-MG para o duelo desta quarta-feira diante do Santos, o único do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele precisou deixar a atividade da equipe mais cedo nesta segunda, após sentir dores musculares, e preocupa para o confronto que acontecerá no Independência.

Um dia depois da derrota no clássico para o Cruzeiro, o técnico Levir Culpi comandava um treino tático na reapresentação atleticana quando Luan acusou um problema na coxa esquerda. Ele precisou deixar o gramado e, segundo nota do clube mineiro, já está em tratamento. A gravidade da lesão, no entanto, ainda é incerta.

Enquanto esteve em campo, Luan atuou como titular no treino desta segunda, no qual Levir escalou o Atlético-MG com um homem a menos - Lucas Pratto realizou atividade específica. Quando precisou sair, Maicosuel entrou em sua vaga. Pouco depois, Pratto também participou do trabalho.

A tendência é que Levir escale praticamente o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro, mas com Thiago Ribeiro na vaga de Carlos, conforme trabalhou nesta segunda. Assim, o Atlético-MG enfrentaria o Santos com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Thiago Ribeiro, Luan (Maicosuel) e Lucas Pratto.